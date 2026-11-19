Три возможных сценария войны, перед которыми может оказаться мир в 2030 году, в интервью разобрал футуролог и писатель Сергей Переслегин. Боевые действия во всех случаях будут вестись одинаково, однако финал может оказаться совершенно разным — и именно это определяет выбор, сообщает ВФокусе Mail.

Удачный вариант: война с понятным итогом

Наиболее благоприятным сценарием Переслегин считает содержательную войну. Она длится несколько лет, но не дольше, и завершается четким результатом. Иллюстрация — противостояние Китая и США. Либо Китай занимает место США и становится базовой цивилизационной державой, задавая следующий такт развития человечества, либо США сохраняют позицию цивилизационного лидера. Такая война имеет ясную цель.

Медленный вариант: как Тридцатилетняя война

Другой пример — Тридцатилетняя война, итогом которой стал мир национальных государств. Принцип «чья власть — того и вера», оплаченный кровью, позволил существовать мультиконфессиональному миру. С этой точки зрения Тридцатилетняя война завершала Семидесятипятилетнюю, а та, в свою очередь, была следствием Столетней.

Интересы и цели у такой войны есть, но они не вполне ясны. Ее суть — показать массам, элитам и даже, как выразился футуролог, Господу Богу, что прежние формы организации неадекватны и должны появиться новые. Это тоже содержательная война, но медленная: ее смысл обычно проясняется только после завершения.

Разрушительный вариант: Троянская война

Наиболее разрушительный вариант Переслегин связывает с Троянской войной: ее единственный итог в том, что мир превращается в труху. Футуролог советует обратиться к истории этого конфликта — и тогда станет очевидно, что практически ни одно государство не избежало удара. Ассирия отделалась меньшими потерями, но и ее задело. В водоворот кризиса попали Микенская Греция, Хеттское царство и Египет, утративший былой блеск и величие державы Золотого века. Лишь спустя три столетия разрушенный мир стал возрождаться, однако на месте прежних образований появились иные государства — с другими основаниями и другой логикой существования.

Выбор для 2030 года

Именно такой выбор, по мнению футуролога, стоит перед войной 2030 года. Техника ее ведения будет одинаковой, а вопрос заключается в том, как она закончится и удастся ли подготовить выход из фазового кризиса относительно коротким.

«Еще раз подчеркиваю, не надо ко всему этому относиться очень серьезно и критически. Это ситуация, которую человечество переживало и переживет снова. В этом смысле, да, я все еще рассчитываю на то, что темные века будут короткими, война будет содержательной. Китай с США выяснят, кто из них лучше, а Россия не примет участия в этих действиях», — высказал мнение эксперт.

Ранее футуролог Курцвейл высказал мнение, что к 2045 году человек сольется с ИИ, став умнее в миллион раз.