В Ленинском округе завершается строительство первой очереди ЖК «Богдановский Лес», шесть корпусов общей площадью 74,8 тыс. кв. м готовят к вводу в эксплуатацию — проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объектах заканчивается монтаж внутренних инженерных систем, ведутся чистовая отделка и благоустройство дворов. Новостройки рассчитаны более чем на 1,6 тыс. квартир различных форматов — от студий до трех- и четырехкомнатных вариантов. На первых этажах корпусов откроются магазины, кафе, салоны красоты и пункты выдачи заказов.

Во дворах предусмотрены детские игровые площадки, уличные спортивные комплексы, зоны с местами для пикника, площадки для пинг-понга и баскетбола, площадка для стритбола за пределами двора. В квартале предусмотрена собственная социальная инфраструктура: четыре детских сада, три школы, детско-взрослая поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многоуровневые паркинги.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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