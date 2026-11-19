Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, в разговоре со Sport24 сравнила тренерские качества Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

Ранее Елена Костылева занималась у разных тренеров, включая Тутберидзе, но уже более двух лет тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Ирина Костылева ответила на вопрос корреспондента: действительно ли Плющенко сравним по уровню с Тутберидзе.

«Да он даже круче. С моей точки зрения, у Тутберидзе все держится на Дудакове (Сергей Дудаков, тренер в школе Тутберидзе — прим.), а она — очень хороший организатор. Вот Сергей Викторович — настоящий гений», — сказала Ирина Костылева.

Этери Тутберидзе — заслуженный тренер России. Она воспитала олимпийских чемпионов Юлию Липницкую, Алина Загитову, Анну Щербакову, призеров Игр Евгению Медведву, Александру Трусову, Евгению Тарасову/Владимира Морозова.