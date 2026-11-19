Каждый может потерять банковскую карту, и то, как человек поведет себя в первые часы, во многом определяет, останутся ли деньги на счете. Финансы Mail подготовили инструкцию, которая поможет действовать грамотно.

Даже после списания шанс есть

Если мошенники успели снять средства до блокировки, это не означает, что деньги пропали. Закон «О национальной платежной системе» (№ 161-ФЗ, принят 27 июня 2011 года) обязывает банк возместить клиенту сумму несанкционированной операции. Однако действует это лишь при выполнении ряда условий: человек должен вовремя сообщить об утрате карты и не нарушать правила ее использования.

Сроки играют ключевую роль. Уведомить банк о несанкционированной операции нужно сразу, а крайний срок — следующий день после получения сообщения о ней.

Что делать по шагам

Блокировка карты. Выполнить ее стоит даже при уже начавшихся списаниях — так вы остановите новые операции.

Обращение в банк. Сообщите о несанкционированных операциях и подайте заявление о несогласии с ними, потребовав возврата денег. Документ можно подать в отделении, сохранив копию с отметкой о приеме, либо другим способом, предусмотренным банком. Проверка заявления занимает до 30 дней, а по трансграничным операциям — до 60.

Заявление в полицию. Похищение денег может содержать признаки уголовного преступления. Талон-уведомление о принятии заявления сохраните — он пригодится при разбирательстве.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

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Банки обязаны проверять переводы на признаки мошенничества, в том числе сверять реквизиты получателя с базой данных Банка России. Если кредитная организация пропустила перевод на счет из этой базы с нарушением установленных требований, в предусмотренных случаях она обязана возместить клиенту похищенные средства.

Если банк отказал

Есть несколько путей: направить претензию, обратиться в интернет-приемную Банка России, к финансовому уполномоченному или в суд. Пригодятся любые доказательства — выписка по счету, переписка с банком, подтверждение того, что в момент списания вы находились в другом городе или стране.

Когда возврат осложняется

Ситуация усложняется, если владелец карты сам подтвердил операцию, передал мошенникам код из СМС или перевел средства под давлением. Но и в этом случае шанс на возмещение зависит от обстоятельств и от того, соблюдал ли банк требования безопасности. Главное — никому не сообщать пароли и коды подтверждения, а при подозрении на утрату карты блокировать ее без промедления.

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