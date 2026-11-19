На улице Школьной, вл. 2/9 в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино продолжается капитальный ремонт Большеалексеевской средней школы, его планируют завершить к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик завершает демонтажные работы, осуществляет ремонт кровли, приступил к общестроительным работам. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона.

Площадь школы превышает 2,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.