Какие завтраки вредят, чем опасны утренние сладости и что стоит включить в рацион, Здоровью Mail объяснила Алина Терентьева — гастроэнтеролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России.

Худшие варианты завтрака

В этот список, по мнению эксперта, попадают сладкая выпечка, подслащенные хлопья, десертные йогурты, батончики, бутерброды с колбасой на белом хлебе, фастфуд и большие порции соков. Опасна не отдельная позиция, а привычка есть такое регулярно, не добавляя клетчатку и белок. Отдельно стоит избегать продуктов с трансжирами и избытком насыщенных жиров — магазинных слоек, пончиков, печенья, колбасы, бекона.

Плох и завтрак из одних жидких калорий — сладкого кофе, сока или смузи. Такой прием пищи, по мнению эксперта, хуже насыщает и легко перегружает рацион сахаром.

Почему сладкое утром — плохая идея

Булочка, подслащенные хлопья или йогурт с наполнителем содержат добавленные либо свободные сахара. ВОЗ советует держать их ниже 10% суточной энергии, а для дополнительной пользы — ниже 5% (это касается и сахара в сиропах, меде, соках).

Десертный йогурт не равен натуральному: кисломолочная основа полезна, но сахара в таких версиях обычно много. Лучше взять обычный йогурт или кефир и добавить ягоды, фрукты, орехи либо немного несладких мюсли.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Мюсли, гранола и смузи

По мнению эксперта, в мюсли и граноле есть полезные злаки, но нередко присутствуют сахар, сиропы, шоколад и масло — отсюда лишние калории. Смузи хороши фруктовой основой, однако насыщают слабо и могут содержать подсластители. Обезжиренные продукты тоже не стоит считать автоматически полезными: норма жиров рассчитывается индивидуально. Хороший завтрак — тот, что нравится, хорошо переносится и держит сытость до следующего приема пищи.

Что включить в утро

Формула проста: белок, клетчатка или цельные злаки, овощи или фрукты, при желании — ненасыщенные жиры.

омлет или яйца с овощами и цельнозерновым хлебом;

натуральный йогурт, кефир или творог с ягодами, фруктом, овсяными хлопьями и орехами;

цельнозерновая каша с творогом, яйцом или несладким йогуртом;

цельнозерновой тост с хумусом, рыбой, яйцом или творожным сыром плюс овощи;

при слабом аппетите — фрукт с йогуртом или кефиром либо небольшой бутерброд с белковой начинкой.

Резкое добавление отрубей, бобовых или большого количества сырых овощей может усилить вздутие у людей с синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями ЖКТ.

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