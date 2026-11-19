Атака БПЛА ВСУ на регионы России 19 ноября: последние новости, сколько дронов сбито
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По данным оборонного ведомства, перехват велся в период с 20:00 мск 18 ноября до 08:00 мск 19 ноября.
Перечень регионов, над которыми сработали силы ПВО
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, беспилотные аппараты нейтрализованы над десятью субъектами страны:
- Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями;
- Республикой Татарстан.