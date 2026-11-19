Многие без раздумий моют виноград, яблоки и груши, а вот бананы и ананасы нередко подают к столу прямо из упаковки: некоторые хозяйки считают, что если кожуру все равно снимут, значит, и мыть незачем. На практике такой подход не так уж безобиден. Даже если внешняя оболочка не предназначена для еды, на ней могут оставаться нежелательные частицы — и они способны попасть в мякоть, сообщило Здоровье Mail.

Почему внешняя поверхность фруктов может быть небезопасной

Поверхность плодов может содержать остатки почвы, пыль и микроорганизмы. Они попадают туда на разных стадиях жизненного цикла продукта: при выращивании, сборе, сортировке, упаковке, перевозке и хранении. Визуальная чистота не служит гарантией: даже если фрукт выглядит опрятно, на кожуре могут присутствовать бактерии.

Ключевой риск — не в самом прикосновении к кожуре, а в переносе загрязнений на съедобную часть. Особенно когда в дело вступает нож: сначала он касается внешней оболочки, а затем — мякоти. Так частицы грязи и микроорганизмы легко оказываются внутри продукта.

Банан: мыть или не мыть

Если банан просто очищают руками и съедают целиком, риск переноса загрязнений ниже, чем при нарезке. Но даже в таком случае промывание кожуры перед очисткой — разумная мера предосторожности. В процессе чистки человек трогает поверхность, а потом может коснуться мякоти: этого достаточно, чтобы перенести нежелательные частицы.

Особенно важно промыть банан, если его планируют нарезать кружочками без предварительного снятия кожуры либо использовать в блюде, где нож проходит через оболочку. В любом случае перед обработкой нужно вымыть руки и подготовить чистый нож.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

Ананас: обязательный этап подготовки

Ананас лучше мыть всегда. Его чаще всего нарезают, не снимая кожуру заранее: нож неизбежно проходит через внешнюю поверхность и может перенести загрязнения на мякоть.

Чтобы качественно очистить плод, промойте его под прохладной проточной водой. Аккуратно потрите кожуру руками или воспользуйтесь чистой щеткой для овощей и фруктов. Уделите особое внимание углублениям и промежуткам между «чешуйками»: именно там чаще всего скапливается грязь.

Как подготовить фрукты безопасно: простой алгоритм

Для домашней обработки достаточно нескольких последовательных шагов:

• Вымойте руки с мылом до начала работы.

• Промывайте банан или ананас под проточной водой непосредственно перед чисткой или нарезкой.

• Плотную кожуру (например, у ананаса) аккуратно обработайте щеткой.

• После мытья протрите плод чистым полотенцем или бумажной салфеткой.

• Используйте чистый нож и чистую разделочную доску.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Дарина Левкина ]

Чего не стоит применять для очистки фруктов

Не используйте для мытья мыло, средства для посуды, отбеливатели или бытовые дезинфицирующие составы: их остатки могут попасть в пищу и нанести вред здоровью. Пищевая сода тоже не требуется — официальные рекомендации по безопасности продуктов указывают, что обычной проточной воды вполне достаточно.

Промывание заметно снижает количество загрязнений и бактерий на поверхности, но не стерилизует продукт и не гарантирует полного удаления остатков пестицидов.

Когда лучше мыть фрукты

Оптимально обрабатывать плоды непосредственно перед употреблением, а не сразу после покупки. Избыток влаги при хранении может ускорить порчу, поэтому немытые фрукты обычно дольше сохраняют качество.

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