«В прошлом году такими были мы, а теперь они»: Талалаев сравнил «Балтику» и «Оренбург»
Тренер Талалаев сравнил «Балтику» и «Оренбург»: «Они такие, как мы год назад»
Фото: [ФК «Балтика»]
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором 21 ноября калининградцы в гостях сыграют с «Оренбургом».
Специалист отметил общие черты у обеих команд.
«Нам нужно сравняться по желанию выиграть с „Оренбургом“. В прошлом году такими были мы, а теперь они. Ахметзянов и команда — молодцы», — сказал Талалаев.
После 14 туров «Балтика» и «Оренбург» набрали равное количество очков — по 17, в турнирной таблице команды занимают 9-е и 10-е места соответственно.
Ранее эксперт Александр Григорян комплиментарно высказался об игре московского «Динамо», сравнив ее с швейцарскими часами.