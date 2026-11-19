В Долгопрудном продолжаются работы по устройству инженерных сетей нового корпуса СОШ № 7, рассчитанного на 1,5 тыс. мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На земельном участке находится большое количество инженерных сетей, специалисты ведут их вынос (монтаж канализационных колодцев, замена теплообменников), монолитные работы по устройству фундаментной плиты. В строительстве задействованы 37 рабочих и четыре единицы техники.

Площадь корпуса составит 20,6 тыс. кв. м, там разместят блоки начальной, основной и старшей школы, актовый зал на 600 мест, спортзалы, медблок и библиотечный центр. С основным зданием его соединит теплый переход. Работы планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.