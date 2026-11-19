На улице Горького, 16 в микрорайоне Первомайский городского округа Королев продолжается капитальный ремонт школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подрядчик завершает демонтажные работы, осуществляет ремонт кровли, приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях, благоустройство прилегающей территории, установку новой мебели и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.