Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал информацию о том, что руководство армейцев пообещало двойные премиальные за победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

ЦСКА одержал победу со счетом 4:2 и вышел на первое место в турнирной таблице во всей КХЛ. У армейцев отличились Денис Гурьянов, Николай Коваленко, а Максим Соркин отметился дублем, причем оба раза ему ассистировал Полтапов. В составе «Локомотива» шайбы забросили Рушан Рафиков и Кирилл Емельянов.

Полтапов не стал напрямую отвечать на вопрос о двойных премиальных и заверил, что никто в команде об этом не думал во время игры.

«Вообще это секрет. Мы играем за эмблему на груди», — сказал хоккеист.

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