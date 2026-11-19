В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации населения против гриппа прививку сделали более 2,5 млн жителей, процедура доступна на бесплатной основе в поликлиниках по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах вакцинации, детям — в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье мы организовали вакцинацию так, чтобы жители могли выбрать наиболее удобный для себя способ — обратиться в поликлинику или посетить мобильный комплекс», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Процедура особенно важна для людей в группе риска — детей, беременных, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Предварительно врачи осматривают жителей, чтобы исключить возможные противопоказания.

Для вакцинации в поликлинике необходимо записаться на прием к врачу, например, через чат-бот Денис в мессенджере «Макс».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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