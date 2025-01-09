Прокуратура обжаловала приговор за педофилию промышленнику Ходоровскому

«Курс дела» направил редакционный запрос прокуратуре Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию относительно приговора Ходоровскому, который был вынесен 11 декабря. Бывший гендиректор ЧЭМК признал вину полностью.

Суд назначил год лишения свободы за развратные действия в отношении подростков без использования насилия. Еще год — за получение сексуальных услуг со стороны несовершеннолетних лиц. Еще один год — за изготовление порнографических материалов с участием граждан, не достигших 18 лет.

«Суд частично сложил наказания и назначил виновному 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщил kursdela.biz.

В прокуратуре сообщили, что условный приговор был обжалован по причине его несправедливости, а также в связи с неправильным применением уголовного законодательства. Ответ есть в распоряжении редакции. Документ подписан старшим советником юстиции Юрковой О.В.

Издание сообщило, что в рамках дела фигурирует еще один участник — Дарья Филичкина. Следствие предполагает, что женщина находила несовершеннолетних лиц, с которыми знакомила Ходоровского. Дело вынесено в отдельное производство. Подозреваемая находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали кубинца за изнасилование женщины.