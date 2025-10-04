Пропавшая в Красноярском крае семья ушла в поход без теплой одежды: на месте поисков выпал снег

Свидетели рассказали, что пропавшая в Красноярском крае семья туристов уходила в поход без теплых вещей, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации издания, на месте поисков семьи выпал снег, температура воздуха опустилась до минус 3 градусов, фиксируется ветер. Показания СК дал свидетель, который видел россиян одним из последних. По его словам, туристы были в облегченной одежде, зимних вещей у них не было.

По данным издания, предположительно, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь стали свидетелями изменения погодных условий: начались заморозки, сильный ливень, туман. На данный момент найден только автомобиль семьи. Ранее сообщалось об обнаружении кострища. Допускалось, что костер распалили пропавшие россияне. Предположение оказалось ошибочным.

«Следов семьи нет вообще никаких. <…> Поиски продолжаются», — пояснили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации сотрудников правоохранительных органов, на месте поисков запустили квадрокоптеры. В месте, где могут находиться туристы, зафиксировали двух медведей. Поиски ведут не только правоохранители. Неравнодушные россияне из разных регионов, охотники и рыбаки, волонтеры, сотрудники МЧС и спасатели продолжают оказывать помощь. Возбуждено уголовное дело.

По данным издания, туристы отправились в поход 28 сентября. Изменения погодных условий начались именно в этот день.

