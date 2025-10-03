Российского туриста нашли мертвым на курорте в Таиланде

Трагический инцидент с российским туристом произошел на популярном таиландском курорте Пхукет. 48-летний горный инженер из Кемерово, отдыхавший в одиночку из-за несовпадения графика отпусков с супругой, утонул в Андаманском море. Об этом стало известно VSE42.Ru .

По информации источника, мужчина отправился купаться после того, как прислал жене видео из отеля. После этого связь с ним прервалась. Поиски, проводившиеся семьей совместно с полицией, продолжались почти неделю. Тело туриста было обнаружено только спустя пять дней, но уже в местном морге. Согласно установленным данным, гибель наступила за четыре дня до обнаружения.

В день трагедии, как установили, штормовых предупреждений не было. Родные погибшего отметили, что мужчина пользовался слуховым аппаратом, однако точные обстоятельства, приведшие к трагедии, устанавливаются. В настоящее время семья занимается организацией перевозки тела в Кузбасс.

