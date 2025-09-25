«Прошу крымчан набраться терпения»: глава республики пояснил причину топливного дефицита

Глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале объяснил перебои с горючим на крымских АЗС снижением производства на российских НПЗ.

Правительством, как подчеркнул Аксенов, принимается комплекс мер для ликвидации дефицита на автозаправочных станциях. Уже в ближайшие двое суток на АЗС поступит достаточное количество бензина марки АИ-95, чтобы полностью удовлетворить спрос населения.

Сергей Аксенов также прокомментировал ситуацию с топливом марки АИ-92. Согласно заявлению главы республики, нехватка бензина будет восполнена в сжатые сроки. Конкретно вопрос планируется урегулировать за две недели. Аксенов добавил, что работа ведется во взаимодействии с федеральными органами власти, и обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой проявить терпение.

«Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

