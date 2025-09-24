Словакия не видит разумной и финансово оправданной альтернативы российским энергоносителям. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, объясняя позицию страны после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна исторически зависела от российских энергоносителей. По словам министра, десятилетия строительства энергетической инфраструктуры не оставили Словакии других вариантов, которые были бы столь же устойчивыми и предлагали бы ресурсы по разумным ценам. Бланар подчеркнул, что альтернативы российскому газу и нефти на данный момент не существует. Это заявление прозвучало для журналистов после его переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

