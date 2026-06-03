Экологический фестиваль «Птичьи трели» ждет гостей в Зарайском округе

6 июня в Музее‐усадьбе Ф.М. Достоевского «Даровое» (округ Зарайск) пройдет традиционный экологический фестиваль «Птичьи трели». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен многообразию лесных птиц Подмосковья. Гостям предложат по‐новому взглянуть на пернатых обитателей местных лесов и узнать об их роли в экосистеме региона.

Центральное событие программы — уникальная выставка живой коллекции птиц. Ее представит опытный орнитолог Эдуард Галтвин. Эксперт не только познакомит посетителей с представителями местной фауны, но и прочтет познавательную лекцию «Птица в природе и в доме».

На историческом мастер‐классе участников познакомят с традиционными способами ловли птиц. Гости узнают о старинных орудиях, которые использовались еще в XIX–XX веках, и смогут прикоснуться к забытым охотничьим традициям.

Время начала: 12:00. Вход: свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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