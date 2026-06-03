В Клину к июлю завершат капремонт многоквартирного дома

В микрорайоне Майданово в Клину продолжается капитальный ремонт в девятиэтажном доме №4 к1, его планируют завершить к июлю. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводят строители подрядной организации Фонда капитального ремонта. Они завершают ремонт фасада с применением современной технологии «Термоленд». Ход проведения работ проконтролировал генеральный директор Фонда капремонта Дмитрий Сватковский.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, также был взят на контроль ка ждый этап ремонта, от заключения договора до оплаты. В доме в Клину специалисты ведут обновление входных групп и отмостки, вскоре планируется приступить к замене дверных блоков. Строительная готовность объекта составляет 85%.

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