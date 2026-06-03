В Щелково до конца года капитально отремонтируют более 12 км ЛЭП

В Щелково до конца 2026 года капитально отремонтируют более 12 км линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Работы проведут специалисты «Мособлэнерго». В планах — капремонт 1,93 км воздушных линий и 10,86 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 3-10 кВ.

Помимо этого, в округе расчистят от деревьев и кустарников почти 1,8 га охранных зон вдоль ЛЭП.

«В апреле энергетики отремонтировали 280 м линии, питающей 50 частных домов на четырех улицах Щелково. Такая работа ведется по всему округу», - отметил глава министерства Сергей Воропанов.

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