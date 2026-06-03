В Одинцово начали сборку металлоконструкций лестничных сходов на строящемся пешеходном переходе

В Одинцово начали сборку металлоконструкций лестничных сходов на строящемся надземном пешеходном переходе в районе Баковской улице. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 23%. На площадке трудятся более 20 рабочих. Также задействованы две единицы техники.

На опоре со стороны Вокзальной улицы ведется армирование ростверка и монтаж каркаса стоек. На опоре со стороны Баковской начали собирать металлоконструкции лестничного схода.

Открыть движение планируется до конца 2026 года. Переход будет остеклен, оборудован лифтами и приспособлен для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.