«Сосисовик» вместо хот‑дога и не только: житель Дубны придумал русские названия для фастфуда

Недавние дебаты в парламенте о сохранении чистоты русского языка вдохновили жителя Дубны Семена Спивака на необычную инициативу. Мужчина предложил заменить иностранные названия блюд быстрого питания на исконно российские аналоги. По его убеждению, заимствованные слова в сфере общепита давно потеряли свою актуальность и никак не соотносятся с культурными традициями страны, сообщил REGIONS.

Как рассказал сам инициатор, толчком к его предложению послужили открытые парламентские слушания. В Государственной Думе, по его словам, депутаты не раз поднимали проблему засилья иноязычных слов в повседневной речи. Свежий пример, напомнил Спивак, — недавнее заявление парламентария Сергея Малинковича. Тот предложил вовсе запретить слово «гамбургер», заменив его на «кокошник» или «котлетник».

Житель Дубны, как оказалось, решил не дожидаться распоряжений из столицы и подготовил собственную версию локального «импортозамещения» в ресторанных меню. Мужчина разработал целую серию русскоязычных наименований для популярных позиций. Так, пользующийся спросом в Америке хот-дог он предложил переименовать в «Сосисовик», а наггетсы — в «Куриные самородки». В его «арсенале», по информации источника, нашлись и другие варианты: чизбургер — «Сырный слобожанин», кола — «Квасной биток», а картошка фри — «Золотая соломка». Шаурму же инициатор предложил с гордостью называть «Боярским свитком».

Спивак специально подчеркивает: его идея не предполагает мгновенных запретов или административного давления на предпринимателей. Автор предлагает ввести постепенный переходный этап продолжительностью ровно один год. За это время, убежден он, заведения общественного питания успеют обновить свои вывески и печатные меню, не понеся при этом серьезных финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что владельцы ресторанов подтвердили любовь поляков к «русским вареникам».