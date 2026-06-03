Слух не восстановится: чем опасна громкая музыка в наушниках каждый день

Многие не расстаются с наушниками ни дома, ни на работе, ни во время прогулок. Однако постоянное воздействие громкого звука может постепенно повреждать слуховые клетки внутреннего уха. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Может ли музыка в наушниках привести к потере слуха

По словам специалиста, сами по себе наушники не опасны. Главную угрозу представляет не устройство, а слишком высокая громкость и длительность прослушивания.

«Человек не оглохнет от наушников за один день, но постоянное воздействие громких звуков постепенно повреждает слуховые клетки внутреннего уха. Эти клетки практически не восстанавливаются», — предупредил Тарасов.

Врач пояснил, что особенно опасна привычка слушать музыку на максимальной громкости по несколько часов подряд. В этом случае нагрузка на слуховой аппарат становится хронической.

Какие симптомы должны насторожить

Терапевт отметил, что ухудшение слуха обычно развивается постепенно, поэтому многие долго не замечают проблему.

«Если после прослушивания музыки появляется звон, шум в ушах, ощущение заложенности или необходимость делать телевизор громче, чем раньше, это уже тревожные сигналы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, также поводом обратиться к врачу становятся трудности с восприятием речи собеседника, особенно в шумных помещениях.

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Какие наушники безопаснее

Как рассказал Тарасов, распространенное мнение о том, что внутриканальные наушники всегда вреднее накладных, не совсем верно.

«Главное, конечно, это уровень громкости. Но внутриканальные наушники находятся ближе к барабанной перепонке, и при одинаковой громкости субъективная нагрузка может восприниматься сильнее», — объяснил врач.

Он добавил, что современные наушники с шумоподавлением позволяют слушать музыку тише, так как человеку не приходится перекрывать окружающий шум.

Сколько можно слушать музыку без вреда

Специалист рекомендует придерживаться правила 60/60. После каждого часа прослушивания нужно делать паузу хотя бы на 10-15 минут, чтобы слуховой аппарат успел восстановиться.

«Желательно использовать не более 60% от максимальной громкости и не слушать музыку дольше 60 минут подряд без перерыва», — посоветовал Тарасов.

Кто находится в группе риска

По словам врача, особенно внимательно к своему слуху должны относиться подростки, молодые люди, которые часто пользуются наушниками, а также работники шумных производств.

«Если у человека на работе постоянные громкие звуки, дополнительная нагрузка в виде музыки в наушниках увеличивает риск проблем со слухом», — отметил эксперт.

Кроме того, риск возрастает у людей с хроническими заболеваниями сосудов, сахарным диабетом и некоторыми неврологическими нарушениями.

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