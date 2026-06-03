«Я не буду писать доносы»: Ксения Собчак ответила на обращение Екатерины Мизулиной в МВД

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в МВД, пишет Teleprogramma.org. Собчак настаивает, что не нарушала российский закон.

Поводом для спора стал выпуск ее шоу, вышедший 1 июня, в День защиты детей. В нем журналистка беседовала с блогером Игорем Синяком, который одевается и красится, как женщина*.

«Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду», — высказалась Ксения.

Мизулина назвала это интервью «очевидной провокацией» и обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. В ответ Собчак заявила, что в выпуске не было призывов или пропаганды, а стиль одежды не может служить основанием для обвинений.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отсудила у Лебедева 300 тысяч рублей и отправила деньги на спецоперацию.

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