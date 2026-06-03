Новый поворот: почему прокуратура Лос-Анджелеса снова взялась за P. Diddy?

Основанием стали заявления музыкального продюсера Джонатана Хэя, который сообщил о случаях сексуального насилия. Показания были получены еще осенью прошлого года. Хэй дал разрешение прессе обнародовать свое имя. Его претензии касаются предполагаемых нападений на него в 2020 и 2021 годах.

Напомним, что в октябре 2025 года суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к тюремному заключению сроком более четырех лет. Его признали виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Прокуратура тогда настаивала на сроке свыше 11 лет, а защита просила о 14 месяцах.

Однако это не единственное разбирательство. В июле того же года присяжные оправдали Комбса по обвинениям в торговле людьми и вымогательстве, за которые ему грозило пожизненное заключение. Теперь же у правоохранительных органов появился новый повод для расследования.

Ранее звезду «Как я встретил вашу маму» Ника Паскаля приговорили к пожизненному тюремному сроку.