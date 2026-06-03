Московский пентхаус легендарного певца Иосифа Кобзона выставили на продажу

В Москве на Новом Арбате выставлен на закрытую продажу пентхаус, который принадлежал легендарному советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Квартира расположена на 16-м этаже элитного жилого комплекса «Груббер Хаус». Ее площадь составляет около 600 квадратных метров. Интерьер и обстановка в пентхаусе сохранились точно такими же, как при жизни артиста.

Владелицей недвижимости является вдова Кобзона — Нелли Михайловна Кобзон. По оценкам экспертов, стоимость объекта составляет примерно 1 млрд рублей. Сделку решено не афишировать. Покупателя подыскивают конфиденциально.

Сама Нинель Кобзон недавно делилась радостными новостями о семье. В мае 2026 года у нее родились два правнука. Их имена, по словам вдовы, необычные.

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