4 медали завоевали подмосковные тяжелоатлеты на первенстве России в Ноябрьске

Представители Подмосковья успешно выступили на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15–23 лет, завоевав 4 медали. Соревнования проходят в Ноябрьске с 1 по 7 июня и организованы в рамках государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Среди ярких достижений подмосковных спортсменов особенно выделяется выступление Марии Колесовой из областного Центра олимпийских видов спорта (Богородский городской округ). В состязаниях среди юниорок в весовой категории до 55 кг она завоевала серебряную медаль. Спортсменка продемонстрировала впечатляющие результаты: в толчке подняла 94 кг, в двоеборье — 166 кг.

Двойной успех на турнире сопутствовал Михаилу Крыгину из СШОР по летним видам спорта (Богородский г. о., Старая Купавна). Он дважды поднялся на третью ступень пьедестала среди юниоров в весовой категории до 55 кг. Бронзовые награды были присуждены за результаты в 2 дисциплинах: в толчке Михаил показал результат 110 кг, а сумма двоеборья составила 195 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спорта в Подмосковье.