Любовь Успенская высказалась об инциденте с Седоковой на собственном концерте

Бывшая участница «ВИА Гры» Анны Седокова пережила неприятный инцидент на концерте Любови Успенской. По словам артистки, какой-то мужчина грубо прогнал ее со сцены. Незнакомец заявил, что Седокова «не смеет выходить» на нее. Анна призналась, что была унижена таким отношением и пообещала больше никогда не появляться в этом заведении.

На это отреагировала и сама Успенская. В интервью ОСН она заявила, что не видела произошедшего, так как в тот момент исполняла песню.

«Я исполняла свою песню "К единственному, нежному", и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто-то прогнал со сцены», — отметила артистка.

При этом королева шансона возмутилась действиями мужчины и пообещала разобраться с ним.

Накануне у Успенской возник конфликт с певицей Люсей Чеботиной. Артистка назвала юную исполнительницу «болтухой» и заявила, что когда-то была с ней в хороших отношениях. Тогда же на реплику королевы шансона ответила сама Чеботина.