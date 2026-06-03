В Жуковском наполовину завершили капремонт дошкольного отделения школы

На улице Макаревского в Жуковском продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы №12», строительная готовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в них задействовали 30 человек. Они ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Ремонт планируют завершить в 2026 году. В здании проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.