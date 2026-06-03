Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в коттеджном поселке Троицкие усадьбы в Можайске.

О находке сообщил владелец участка, который нашел его во время проведения земляных работ. На место оперативно прибыли специалисты.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники поместили снаряд в специальный контейнер, перевезли его на безопасное расстояние и обезвредили согласно инструкции», – рассказал начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.