Кто победит в битве за палисадник: пенсионерки с цветами из Дмитрова или инициативная группа — мнение юриста

В Дмитрове, в доме номер 96 по Пушкинской улице, разгорелся необычный конфликт, который вызвал оживленное обсуждение в городских социальных сетях. Как сообщается, инициативная группа жителей активно пишет жалобы в управляющую компанию и администрацию муниципалитета. Требование активистов, по информации источника, — снести палисадники, расположенные у подъездов многоквартирного дома, сообщил REGIONS.

Примечательно, поясняется в публикациях, что претензии у заявителей вызывает не скопившийся мусор и не антиобщественное поведение соседей, а цветы и декоративные кустарники. За этими растениями, как выяснилось, ухаживают местные пенсионерки.

Разобраться в подоплеке конфликта помог пост в телеграм-канале «Это Дмитров, Детка!». Его автор пояснил, что несколько пенсионерок вместо того, чтобы «сидеть в четырех стенах и смотреть телевизор», высаживают цветы и ухаживают за растениями у подъездов. Свою работу, подчеркивается в публикации, они делают бесплатно: не берут денег с соседей и не выпрашивают поблажек у управляющей компании — им просто нравится заниматься полезным трудом и дарить окружающим людям радость и красоту.

Однако, как сообщается, нашлись и те, кому такое соседство пришлось не по душе. Эта группа жителей, по информации источника, пишет обращения в различные инстанции с требованиями убрать цветники. При этом свои претензии, отметил автор поста, активисты публично никак не аргументируют, что вызывает у остальных соседей еще большее недоумение.

Ситуация, по словам очевидцев, выглядит еще более странной, если вспомнить события лета 2025 года. Та самая инициативная группа, как выяснилось, тогда уже добилась того, что пенсионеркам перекрыли доступ к общедомовой воде для полива растений. Автор публикации с иронией замечает, что жители дома, видимо, «вздохнули с облегчением», сэкономив на поливе цветников каких-то 5 руб. в летний месяц.

Теперь, добавил он, активисты пошли еще дальше. Они требуют уже не просто ограничить уход за зелеными насаждениями, а полностью ликвидировать палисадники.

В разговоре с корреспондентом REGIONS адвокат Сергей Плаксий подчеркнул, что с правовой точки зрения эта история далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд.

«Если пенсионерки разбили цветники без согласования с другими жильцами, формально это можно расценить как самовольное использование общедомовой территории. Однако здесь важно понимать контекст: они не наносят ущерба, не создают помех, а наоборот — улучшают эстетический вид придомовой территории. На практике суды и надзорные органы обычно занимают позицию здравого смысла. Если цветники не нарушают санитарные нормы, не мешают проходу и проезду, не создают угрозы безопасности, то требование их снести выглядит несоразмерным. Более того, многие муниципалитеты поощряют инициативы жителей по благоустройству дворов», — объяснил адвокат.

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