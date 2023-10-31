Псевдолотереи: В Роскачестве рассказали, как не стать обманутым мошенниками

Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые устраивают псевдолотереи, сообщает novostivolgograda.ru . Особенно аферисты стараются приурочить выигрыш перед праздниками: Новым годом, Рождеством или 9 мая. В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

По данным Роскачества только в сентябре было выявлено около трех тысяч интернет-порталов, которые проводят псевдолотереи. Принцип «развода» обычно единый: людям предлагают отвечать на какие-либо вопросы (или выбирать коробки с призами). В итоге человек отвечает на все поставленные вопросы правильно. Тогда ему положен приз. С этого момента начинаются сложности.

Человеку предлагают оплатить комиссию, чтобы можно было забрать выигранный приз. Необходимо прислать номер карты или другие банковские реквизиты. Россиянин переводит деньги, но подарок не получает. Также у мошенников появляется доступ к денежным средствам.

В Роскачестве предлагают устанавливать различные приложения, которые показывают дату создания сайта. Мошенники стараются обмануть людей накануне праздников. Если сайт существует несколько недель или месяцев, стоит отказаться от розыгрыша. Иногда лотереи проводят от имени известных публичных личностей. Не стоит открывать сообщения от неизвестных людей и переходить по предложенным ссылкам.