В Подмосковье подали почти 30 тыс. заявок на оформление документов для подключения к инженерным сетям

С начала 2026 года в Подмосковье на региональный портал госуслуг поступило почти 30 тыс. заявлений на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Инфраструктура и подключение», она позволяет оформить документы, необходимые для подключения к сетям инженерно-технического назначения, и узнать стоимость присоединения. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.