В Подмосковье многодетные семьи подали почти 4 тыс. заявок на дополнительную денежную выплату

С начала 2026 года в Подмосковье семьи, в которых родились третий и последующий ребенок, оформили дополнительную денежную выплату через региональный портал госуслуг свыше 3,5 тысячи раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на выплату в размере 300 тыс. рублей есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в регионе и еще не достигли возраста 36 лет. При этом свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории области, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление необходимо в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, для этого нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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