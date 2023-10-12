Психолог Бирюкова рассказала, как реагировать на измену партнера

Практикующий клинический психолог Антонина Бирюкова поделилась рекомендациями, как вовремя выявить измену и реагировать на происшедшее, сообщает newsnn.ru .

«Помните, что в первую очередь нужно думать о себе и своих чувствах, о своем психологическом здоровье», — рассказывает практикующий клинический психолог Антонина Бирюкова

Эксперт перечислила изменения в поведении партнера, которые могут свидетельствовать об измене. Человек чаще задерживается на работе или находит другие занятия, чтобы отсутствовать дома. Либо партнер начинает отказываться от того, чтобы совместно провести время. Резко меняет общие планы, чтобы избегать контакта.

Меняется эмоциональное состояние человека. Для каждого это индивидуальный процесс. Одни становится более ласковыми и нежными – так человек избавляется от чувства вины. Или же напротив, становятся более раздраженными, нервными. Изменщик может полностью отказаться от интимной близости.

Кроме того, партнер может стать более скрытым: менять пароли от страниц социальных сетей, блокировать доступ к телефону, закрывать страницы на других устройствах.

Если у человека появилось подозрение, что ему изменяют, то стоит обсудить данный вопрос с возлюбленным, что делать дальше – личный выбор каждого, утверждает Антонина Бирюкова.

Одни готовы прощать и продолжать отношения. Другие же настаивать на разрыве любых связей. Важно принять такое решение, которое удовлетворит потребности конкретно потерпевшей стороны.