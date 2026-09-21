Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор с 21 сентября по 2 октября проведет всероссийскую горячую линию, посвященную профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости .

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам вакцинации: расскажут, где можно сделать прививку, как подготовиться к процедуре и какие штаммы входят в состав вакцин.

Кроме того, во время работы горячей линии россияне смогут узнать о мерах неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Отдельное внимание специалисты уделят рекомендациям для родителей на период сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.

Телефоны для консультаций, а также адреса центров и пунктов, где можно получить необходимую информацию, размещены на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

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