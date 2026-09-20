В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

Спасатели вывели из леса в городском округе Клин 74-летнюю женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса», пишет Агентство городских новостей « Москва ».

Пенсионерка отправилась в лес возле деревни Покровка, но потеряла ориентир. При себе у нее был мобильный телефон, с помощью которого женщина связалась со службой 112.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-313. К операции также подключились добровольцы «ЛизаАлерт»: они установили координаты местонахождения женщины и передали их спасателям.

Специалисты двигались в сторону пенсионерки, ориентируясь на ее отклик, и поддерживали с ней связь по телефону. Примерно через полтора часа женщину обнаружили. Она чувствовала себя нормально, поэтому медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели доставили пенсионерку домой.

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