Кошку приняли за домашнюю, а она оказалась сенсацией: в Боливии открыли новый вид

В горных лесах Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, получивший научное название Leopardus tilcayo. Это первое открытие нового вида диких кошек за более чем 100 лет. Об этом сообщает National Geographic.

История открытия началась в 2016 году, когда ученый Паола Ногалес-Аскаррунц обратила внимание на необычное животное в центре реабилитации неподалеку от Ла-Паса. Кошку туда принес местный житель, который принял ее за домашнего котенка и даже кормил лапшой.

Однако поведение животного вскоре показало, что оно не относится к домашним кошкам. Исследователи начали изучать его особенности и пришли к выводу, что перед ними представитель ранее неизвестного вида.

Животное получило название Leopardus tilcayo, или тилькайо. Такое имя используют местные жители. Кошка отличается небольшими размерами: ее длина составляет около 46 сантиметров, а вес — примерно 1,4 килограмма.

Шерсть тилькайо имеет светло-коричневый оттенок и покрыта розетками неправильной формы. Новый вид обитает в горных лесах Боливии.

Открытие стало первым описанием нового вида диких кошек с 1923 года, что делает находку особенно значимой для специалистов, изучающих семейство кошачьих.