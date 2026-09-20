В РСТ назвали культурно-познавательные туры трендом года

Культурно-познавательные и экскурсионные поездки стали одним из заметных трендов туристического сезона 2026 года. Об этом « Ленте.ру » рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, осенью стоимость отдыха в ряде направлений снижается после завершения высокого сезона. В частности, цены на авиабилеты уменьшились примерно на 6–8%, а размещение с октября в среднем обходится дешевле, чем летом.

Барзыкин отметил, что туристы по-прежнему выбирают морские курорты, однако растет интерес к экскурсионным и культурным маршрутам. В качестве примера он привел Золотое кольцо, которое за восемь месяцев приняло около 15 млн путешественников.

Эксперт также обратил внимание на межрегиональные направления с небольшим расстоянием до места отдыха: такие поездки позволяют сократить транспортные расходы. По его оценке, благоприятный период для подобных путешествий может сохраняться как минимум до середины октября.

Параллельно туристы уже начали бронировать поездки на горнолыжные курорты, где вскоре стартует новый сезон.

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