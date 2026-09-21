Синоптики спрогнозировали дождь и до +24 градусов в Подмосковье 21 сентября

Облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями прогнозирует Гидрометцентр для столичного региона в понедельник, 21 сентября. Данные опубликованы на сайте ведомства.

В Москве днем температура воздуха составит +20…+22 градуса, ночью она опустится до +11. В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, а в ночные часы — до +8.

Ветер будет южным, его скорость составит 7–12 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743–744 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что старый гараж можно оформить даже при потере документов.