Кондратюк пошел до конца: фигурист подал апелляцию в CAS из-за нейтрального статуса

Российский фигурист Марк Кондратюк сообщил о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного союза конькобежцев (ISU) по его нейтральному статусу. Спортсмен заявил, что его команда продолжит оспаривать решение и рассчитывает на возможность выступать на международных соревнованиях. Слова фигуриста приводит «Матч ТВ».

В сентябре ISU после индивидуальной оценки сообщил, что Кондратюк и Камила Валиева не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Организация также отказала в таком статусе Александре Степановой и Ивану Букину. При этом ISU указал, что решения могут быть обжалованы.

Кондратюк подтвердил, что апелляция в CAS уже подана. «Апелляцию подали, работа ведется. Будем бороться за свои права», — сказал фигурист после короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Кондратюк получил нейтральный статус, однако ISU впоследствии отозвал его. После этого фигурист оспорил решение внутри организации, но апелляция была отклонена. Теперь спор продолжится в CAS.

Также Кондратюк рассказал о выступлении на контрольных прокатах. По словам фигуриста, перед выходом на лед он сильно волновался, но старался справиться с этим состоянием. Спортсмен отметил, что продолжает мысленно прокручивать программу и постепенно находит в ней моменты для восстановления дыхания.