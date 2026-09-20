Пожилым вернут часть денег за капремонт: Чаплин раскрыл условия получения компенсации

Пожилые собственники жилья в регионах, где действует соответствующая мера поддержки, могут получать компенсацию части расходов на взносы за капитальный ремонт. Для граждан старше 70 лет размер компенсации может составлять 50%, а для достигших 80 лет — 100% расчетной суммы с учетом установленных нормативов. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Согласно статье 169 Жилищного кодекса РФ, такая компенсация предоставляется в случае, если соответствующий порядок установлен законом субъекта. Мера распространяется на одиноко проживающих неработающих собственников, а региональные власти могут предусмотреть ее также для собственников, живущих в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров и инвалидов I или II группы.

При этом компенсация рассчитывается не обязательно от всей суммы в квитанции. За основу берутся минимальный размер взноса на капремонт, установленный регионом, и нормативная площадь жилья. Поэтому при превышении фактической площади квартиры или дома над региональным нормативом выплата может быть меньше начисленного взноса.

Для оформления поддержки необходимо обратиться в орган социальной защиты или МФЦ и уточнить действующие в конкретном регионе условия. Перечень документов и порядок предоставления выплаты устанавливаются на уровне субъекта.

Сам взнос на капитальный ремонт при этом необходимо оплачивать в установленном порядке. Компенсация является отдельной мерой поддержки, а не освобождением от обязанности платить взносы. Жилищный кодекс также предусматривает, что региональные органы не вправе требовать от граждан документы, подтверждающие уплату ежемесячных взносов, если необходимые сведения могут быть получены через межведомственное взаимодействие.