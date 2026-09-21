ЦИК сообщил о предварительных результатах выборов в Госдуму
ЦИК РФ: «Единая Россия» получила 57,26% голосов после обработки 41% протоколов
«Единая Россия» получает 57,26% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки 41,04% протоколов участковых комиссий. Такие предварительные данные приводит ЦИК России, пишет ТАСС.
По результатам подсчета обработанных бюллетеней, второе место занимает КПРФ с 13,84% голосов. За ЛДПР проголосовали 9,09% избирателей, «Новые люди» получили 7,97%.
Пятипроцентный барьер также преодолевает «Справедливая Россия», набравшая 5,22% голосов.
Указанные показатели отражают предварительные результаты подсчета и могут измениться после обработки оставшихся протоколов.
Ранее сообщалось, что на выборах в Подмосковье работают 1,5 тыс. волонтеров.