ЦИК сообщил о предварительных результатах выборов в Госдуму

ЦИК РФ: «Единая Россия» получила 57,26% голосов после обработки 41% протоколов

Политика

«Единая Россия» получает 57,26% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки 41,04% протоколов участковых комиссий. Такие предварительные данные приводит ЦИК России, пишет ТАСС.

По результатам подсчета обработанных бюллетеней, второе место занимает КПРФ с 13,84% голосов. За ЛДПР проголосовали 9,09% избирателей, «Новые люди» получили 7,97%.

Пятипроцентный барьер также преодолевает «Справедливая Россия», набравшая 5,22% голосов.

Указанные показатели отражают предварительные результаты подсчета и могут измениться после обработки оставшихся протоколов.

Ранее сообщалось, что на выборах в Подмосковье работают 1,5 тыс. волонтеров.

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