В Госдуме рассказали, как оформить старый гараж без документов

Владельцы старых гаражей могут бесплатно оформить строение и земельный участок по «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, в том числе при утрате первоначальных документов. Об этом « Газете.Ru » сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Мера распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года на государственной или муниципальной земле, которая ранее предоставлялась владельцу либо гаражному кооперативу.

Подтверждающие сведения можно искать в муниципалитетах, БТИ, архивах и гаражных кооперативах. Подойдут документы о выделении участка, справки о пае или строительстве, договоры подключения к коммуникациям, коммунальные квитанции и технический паспорт, оформленный до 1 января 2013 года.

Если участок уже стоит на кадастровом учете, заявление, подтверждающие бумаги и при необходимости технический план подают в администрацию или МФЦ. Если землю еще предстоит сформировать, понадобятся схема участка, согласование и межевой план.

Для покупателей и наследников предусмотрены дополнительные подтверждающие документы. Если подтвердить право во внесудебном порядке не удается, его можно установить через суд.

Ранее сообщалось, что пожилым вернут часть денег за капремонт.