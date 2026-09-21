В России оптоволоконную сеть научили распознавать события с помощью ИИ

Исследователи НГУ совместно с компанией «Т8» показали, что действующую оптоволоконную линию можно использовать как распределенный датчик. Система фиксирует вибрации кабеля и с помощью искусственного интеллекта определяет происходящие рядом события, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

В эксперименте задействовали 4,3-километровый служебный кабель между НГУ и «Академпарком». При шаге измерений около 10 м линия фактически формирует порядка 400 точек наблюдения. Для работы используется комплекс «Дунай» с прибором-интеррогатором, который анализирует обратное рассеяние света в волокне.

Изменения сигнала позволяют установить примерное место и характер воздействия. Алгоритмы машинного обучения распознают, в частности, проезд автомобилей, движение людей и земляные работы, после чего данные отображаются в системе мониторинга.

По оценке ученых, технология может применяться для контроля дорог, строительных объектов, охраны периметра и состояния инженерных сооружений. Еще одним направлением может стать регистрация сейсмических колебаний.

Главное преимущество подхода заключается в использовании уже проложенной линии связи: для создания распределенной системы не требуется устанавливать отдельный датчик в каждой точке или прокладывать новый сенсорный кабель.

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