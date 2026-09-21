Квартиру в Москве сравнили по стоимости с сотнями зарубежных отпусков

Стоимость московского жилья существенно превышает расходы на отдельные виды отдыха: элитная резиденция ценой 271 млн рублей сопоставима примерно с 590 поездками на Мальдивы. Такие расчеты «Метриум» и Onlinetours представили на основе данных о бронированиях и ценах на первичную недвижимость за январь–август 2026 года. « Газета.Ru » ознакомилась с результатами исследования.

Средняя квартира в старой Москве стоимостью 28,8 млн рублей соответствует примерно 140 стандартным турам. Жилье массового сегмента в столичных новостройках за 20,5 млн рублей аналитики сравнили с 88 поездками в Турцию или 105 турами в Египет.

Еще заметнее разница в премиальном сегменте: лот стоимостью 69,4 млн рублей сопоставим со 151 путешествием на Мальдивы. Средняя квартира в Петербурге за 12,5 млн рублей соответствует примерно 61 стандартной поездке.

В «Метриуме» подчеркнули, что такие сравнения призваны показать масштаб цен на недвижимость, а отказ от путешествий сам по себе не позволяет решить жилищный вопрос. В Regions Development отметили растущий интерес к жилым комплексам с курортной инфраструктурой, которая дает возможность регулярно отдыхать рядом с домом.

Ранее сообщалось, что спортивные пространства площадью 15 тыс. кв. метров создадут в кластере «Искра».