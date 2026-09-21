В НГУ рассказали о последствиях ограничений для обучения ИИ

ТАСС: спор Anthropic с правообладателями назвали важным для науки и образования

Общество

Возможный запрет на использование книг для обучения моделей искусственного интеллекта может создать дополнительные сложности для науки и образования. Такое мнение ТАСС высказал индустриальный доцент НГУ, научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий Иван Бондаренко.

Эксперт отметил, что спор вокруг Anthropic и электронных книг связан с вопросом о границах допустимого использования приобретенных произведений при обучении ИИ. Правообладатели считают включение книг в обучающую выборку незаконным копированием, тогда как разработчики указывают, что обучение модели не тождественно распространению произведения.

Бондаренко подчеркнул, что искусственный интеллект уже берет на себя значительную часть рутинных операций в научной работе — от обработки информации до вычислений и подготовки текста. При этом человеку остаются формулирование исследовательских задач, выбор гипотез, интерпретация результатов и построение выводов.

По мнению ученого, развитие ИИ требует сохранения контроля пользователя над инструментами, которые остаются сложными для понимания изнутри.

Недавно авторы и издатели обвинили Anthropic в использовании до 7 млн книг, включая полученные с пиратских ресурсов, для обучения модели Claude. Компания настаивала, что такое обучение не является обычным копированием книг для последующей продажи.

Ранее ученые восстановили внешний вид раннего Homo sapiens по древнему черепу.

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