Ученые восстановили внешний вид раннего Homo sapiens по древнему черепу
Heritage: ученые восстановили внешний вид раннего Homo sapiens по древнему череп
Ученые восстановили внешний вид ранних представителей Homo sapiens, живших около 315 тысяч лет назад. Для создания трехмерной модели исследователи использовали археологические материалы из марокканского региона Джебель-Ирхуд, включая фрагменты нескольких древних черепов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Heritage.
Один из ключевых черепов был обнаружен в 1961 году. Изначально находку отнесли к неандертальцам и оценили ее возраст примерно в 40 тысяч лет. Позднейшие исследования изменили представления о находке: в 2017 году специалисты установили, что останкам около 315 тысяч лет и они принадлежат ранним Homo sapiens.
Для реконструкции ученые объединили фрагменты нескольких находок. Лицевую часть и свод черепа взяли от образца Ирхуд 1, нижнюю челюсть — от Ирхуда 11, а зубы — от образцов под номерами 10, 21 и 22.
Полученный композитный череп использовали для создания трехмерной модели. Объем мозга реконструированного образца составил около 1230 кубических сантиметров, что сопоставимо с показателями современного взрослого человека.
Находки из Джебель-Ирхуд имеют большое значение для изучения ранней истории Homo sapiens. Они позволяют исследователям анализировать анатомические особенности людей, живших задолго до появления современных человеческих популяций.