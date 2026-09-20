Человеку, который после нескольких браков пришел к церковной жизни и намерен вновь вступить в брак, следует обратиться к епископу. Церковная власть может рассмотреть обстоятельства конкретного человека и вопрос о возможном снисхождении с учетом его предыдущего опыта. Об этом «Известиям» рассказал протоиерей Андрей Ефанов.

Священник отметил, что в прежние времена крещение, как правило, принимали осознанно и связывали его с соблюдением христианских нравственных норм. В советский период и последующие годы, по его словам, многие люди крестились, но не продолжали регулярно участвовать в церковной жизни.

В результате человек может узнать о существующих церковных ограничениях уже после нескольких браков. В такой ситуации, пояснил Ефанов, решение не принимается автоматически: конкретные обстоятельства может отдельно рассмотреть епископ.

Священник также напомнил о подготовке к крещению. Перед Таинством необходимо пройти предкрещальную катехизацию. При этом двух обязательных бесед, по мнению Ефанова, недостаточно для полноценного воцерковления человека.